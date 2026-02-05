Реклама

Лавров рассказал о сложных компромиссах с США по Украине

Лавров: РФ приняла компромиссный вариант США по Украине, который сорвала Европа
Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Москва была готова принять компромиссное предложение США по Украине, но его сорвали Европа и Киев. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам министра, за десять дней до встречи в Анкоридже спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез конкретные компромиссные предложения. Россия, учтя свои принципиальные интересы, приняла это предложение во время переговоров двух президентов.

«Мы очень долго ждали, когда же наши американские коллеги объявят, что все, мы договорились», — сказал Лавров. Он уверен, что, если бы результаты Анкориджа были объявлены, это быстро привело бы к мирному процессу.

Однако, по версии Лаврова, Европа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским немедленно бросилась в Вашингтон и начала «переделывать» уже одобренную Россией американскую инициативу. «Когда к нам заглядывают американские коллеги, чувствуется, что они хотят еще каких-то уступок с нашей стороны», — заключил Лавров.

5 февраля в Абу-Даби прошел второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудили экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

