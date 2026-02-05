Людей эвакуировали из выставочного центра у «Крокуса»

В четверг, 5 января, в Подмосковье эвакуировали людей из выставочного центра у «Крокуса». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Посетители отметили, что в здании по громкой связи попросили всех покинуть территорию комплекса.

Что послужило причиной эвакуации, пока не раскрывается.

«Крокус Экспо» расположен в Красногорске и входит в комплекс «Крокус Сити», где также находится «Крокус Сити Холл».

Печальную известность последний приобрел после теракта в марте 2024 года. Тогда группа вооруженных лиц проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям и подожгла «Крокус Сити Холл», заблокировав внутри посетителей.

Жертвами теракта оказались 149 человек, еще свыше 600 граждан получили различные травмы.

До этого сообщалось об эвакуации сотрудников и учащихся из здания педагогического колледжа в Новосибирске, где случился пожар. К ликвидации возгорания привлекли 67 человек и 17 единиц специальной техники.