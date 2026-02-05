Реклама

11:12, 5 февраля 2026

Министру обороны Украины посоветовали оценивать военных не только по Е-баллам

Главе МО Украины Федорову посоветовали окружить себя военными и понять их
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Министру обороны Украины Михаилу Федорову посоветовали окружить себя военными и понять их. Соответствующее заявление сделал начальник штаба одного из корпусов армии Украины, передает «Украинская правда» («УП)».

«Военным на этом этапе войны сверхважно быть услышанными государством, а министру обороны — понять людей, для которых он будет работать, а не только оценивать их результаты по Е-баллам (система начисления электронных баллов за поражение целей, которые можно обменять на дефицитное оборудование — прим. «Ленты.ру»)», — пишет издание.

Собеседники «УП» также поделились своими ожиданиями от назначения Федорова на должность главы МО Украины. Уточняется, что их можно объединить в три группы — «стратегия, технологии и цифровизация, люди».

Ранее бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался об идее оценивать украинских дроноводов по «е-баллам». По его словам, это может привести армию Украины к катастрофе.

