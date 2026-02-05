Реклама

11:52, 5 февраля 2026

Мощный взрыв на российской автозаправке попал на видео

Shot: Мощный взрыв произошел на автозаправке в ХМАО, есть пострадавшие
Майя Назарова

Мощный взрыв произошел на автозаправке в поселке Солнечный в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Как стало известно Telegram-каналу Shot, в результате случившегося в российском регионе есть пострадавшие. Инцидент попал на видео.

На представленных кадрах видно, как над заправочной станцией распространяются клубы огня.

По предварительным сведениям, рванул бензовоз. Пострадали два человека.

Предварительно, бензовоз сначала загорелся, а когда спасатели приступили к тушению — взорвался, пишет Telegram-канал Ural Mash. Людей рядом откинуло на десятки метров.

С пострадавшими начали работать медики.

До этого сообщалось о взрыве на автозаправочной станции компании «Лукойл» в Ханты-Мансийске. Тогда травмы получил один сотрудник.

