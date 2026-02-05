Реклама

12:51, 5 февраля 2026

На Западе допустили ядерную войну между США и Россией

Риттер предрек ядерную войну между США и РФ из-за истечения срока действий ДСНВ
Варвара Кошечкина
Кадр: Danny Haiphong / YouTube 

Вероятность ядерной войны между США и Россией возросла после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Мы на порядок приблизили вероятность ядерной войны между США и Россией, а также с Китаем», — сообщил он.

По словам Риттера, окончание срока действия ДСНВ может иметь разрушительные последствия для всей планеты.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между США и Россией. Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что после истечения срока ДСНВ Россия продолжит придерживаться его принципов, но предпринимет меры, соразмерные действиям других государств.

