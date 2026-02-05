Реклама

На Западе отреагировали на заявление Рютте о трудных решениях по Украине

Кларк: Слова Рютте о трудных решениях по Украине не говорят о смягчении позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что урегулирование конфликта на Украине потребует принятия трудных решений, не говорят о смягчении его позиции по данному вопросу. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в комментарии телеканалу Sky News.

«В этом [заявлении Рютте] не было ничего, что указывало бы на смягчение его позиции, он просто был обязан сказать что-то в этом роде. Возможно, в приватной беседе он скажет им (украинцам — прим. «Ленты.ру»): "Вам придется дать немного больше", но я не думаю, что они согласятся», — отметил эксперт.

Кларк добавил, что заявление Рютте с трибуны Верховной Рады в действительности было адресовано не украинским парламентариям, а Белому дому. По мнению аналитика, целью генсека НАТО было продемонстрировать администрации президента США Дональда Трампа приверженность американской позиции по мирным переговорам.

Ранее в ходе выступления в украинском парламенте Рютте заявил, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия Киевом и его союзниками трудных решений.

