Наряд Кейт Миддлтон сравнили с ковром в сети

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила историческую шерстяную фабрику Melin Tregwynt и была раскритикована в сети за наряд. Кадры и комментарии появились на Daily Mail.

44-летняя знаменитость вышла в свет в брюках с высокой талией бренда Виктории Бекхэм, темно-зеленой водолазке и шерстяном пальто с геометрическим узором. В качестве аксессуаров жена принца Уильяма выбрала серьги-кольца.

Читатели издания высмеяли образ Миддлтон, сравнив ее одежду с ковром. «Кейт что, надела ковер из 1970-х? Серьезно, ей бы не помешал совет по стилю у герцогини Меган», «В 70-х у меня было похожее пальто. Тогда я его ненавидела», «Не надевайте эти дурацкие брюки от Виктории Бекхэм, которые волочатся по полу», «Что она вообще на себя надела?!», «Брюки Бекхэм, как всегда, волочатся по земле», — писали они.

Ранее в январе Кейт Миддлтон показала новый образ на публике. Она прогулялась в национальном парке Пик-Дистрикт, продемонстрировав уложенные в косу волосы вместо привычно распущенных и уложенных волнами прядей.