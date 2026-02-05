Реклама

Наука и техника
10:54, 5 февраля 2026

Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Соблюдение средиземноморской диеты ассоциируется с более низким риском инсульта у женщин, включая как ишемический, так и геморрагический инсульт. К такому выводу пришли ученые по итогам крупного долгосрочного исследования, опубликованного в журнале Neurology Open Access (NOA).

В исследовании приняли участие более 105 тысяч женщин без истории инсульта, средний возраст которых на момент начала наблюдений составлял 53 года. Участницы заполнили анкеты о питании, после чего их рацион оценили по шкале приверженности средиземноморской диете. Такой тип питания предполагает высокое потребление овощей, фруктов, бобовых, рыбы и оливкового масла при ограничении красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров.

За 21 год наблюдений у участниц было зафиксировано более 4 тысяч инсультов. После учета сопутствующих факторов — курения, уровня физической активности и артериального давления — выяснилось, что женщины с наибольшей приверженностью средиземноморской диете имели на 18 процентов более низкий риск инсульта в целом. Риск ишемического инсульта у них был ниже на 16 процентов, а геморрагического — на 25 процентов по сравнению с теми, кто придерживался такого рациона в наименьшей степени.

Авторы отмечают, что особенно важным является выявленная связь с геморрагическим инсультом, который реже изучался в подобных исследованиях. По мнению исследователей, результаты дополняют растущее количество данных о роли питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время ученые указывают на ограничения работы, включая использование самоотчетов о питании, и подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания механизмов этого эффекта.

Ранее стало известно, что планетарная диета снижает риск хронической болезни почек.

