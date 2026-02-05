Реклама

15:33, 5 февраля 2026Забота о себе

Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

Врач Тяжельников: Квашеная капуста поддержит иммунитет зимой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что квашеная капуста помогает укрепить иммунитет и благотворно влияет на пищеварение. Пользу этого доступного продукта он назвал РИА Новости.

«Квашеная капуста — один из самых любимых народных "пробиотиков" в зимнее время года. И действительно, этот продукт обладает неоспоримыми полезными качествами», — отметил Тяжельников.

В частности, для микрофлоры кишечника полезны бактерии, которые вырабатываются в квашеной капусте в процессе брожения, а также клетчатка. Этот продукт также богат калием, магнием, железом, витаминами B, K и C. Как подчеркнул врач, последний помогает поддерживать иммунную систему. Кроме того, этот овощ содержит мало калорий.

Тяжельников отметил, что ежедневно есть квашеную капусту, чтобы поддержать здоровье, не нужно. Достаточно съедать два-три раза в неделю по 150 граммов этого продукта.

Ранее врач-терапевт Татьяна Залетова рассказала, какие напитки идеально подходят для прогулок в мороз. В первую очередь она посоветовала брать на зимнюю прогулку напитки с добавлением имбиря, а также клюквенный или облепиховый морс.

