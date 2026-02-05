Названы дата и место прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской

Прощание с актрисой Ольгой Чиповской состоится 9 февраля в Театре Вахтангова

Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится 9 февраля в Театре Вахтангова. Об этом учреждение культуры сообщило в Telegram-канале.

«Двери будут открыты для всех желающих проститься», — сказано в публикации театра. Церемония начнется в 10 часов утра и продлится до 12 часов дня.

4 февраля сообщалось, что Ольги Чиповской не стало в возрасте 67 лет. Артистка служила в Театре Вахтангова с 1980 года. Она исполнила роли в спектаклях «Лето в Ноане», «Три возраста Казановы», «Варвары», «Зойкина квартира», «За двумя зайцами» и других.

Известно, что в 2021 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В съемках фильма «Елки 3» она приняла участие вместе с дочерью Анной Чиповской, сыграв ее мать.