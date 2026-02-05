Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:59, 5 февраля 2026Авто

Названы главные риски при покупке машины за границей

Эксперт рассказала, чем грозит «выгодная» покупка автомобиля за рубежом
Марина Аверкина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Невнимательность и согласие на сомнительные условия от подозрительных компаний, предлагающих «выгодную» покупку машины за границей, могут обернуться не только финансовыми потерями, перерасчетом со стороны таможни и изъятием автомобиля. В некоторых случаях подобная неосмотрительность грозит привлечением к уголовной ответственности, заявила «ФедералПресс» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

В настоящее время на рынке появилось множество компаний-посредников, рекламирующих «экономически привлекательные» условия приобретения автомобиля. По словам эксперта, часть таких предложений не соответствует законодательству и создает большие риски для покупателя.

Проблема кроется в умышленном указании заниженной стоимости для таможни или применении так называемых «серых» методов растаможивания на территории других государств. «Это создает прямую угрозу того, что впоследствии таможня доначислит платежи, а автомобиль будет арестован», — предупреждает специалист.

Материалы по теме:
Сколько нужно учиться на водительские права в 2026 году? Количество часов для каждой категории, как сократить срок
Сколько нужно учиться на водительские права в 2026 году?Количество часов для каждой категории, как сократить срок
20 января 2026
Штраф за проезд на красный свет в 2026 году: сумма, как оспорить нарушение
Штраф за проезд на красный свет в 2026 году:сумма, как оспорить нарушение
21 января 2026

Капустина подчеркнула, что до подписания соглашения с посреднической фирмой, нужно изучить ее историю в реестре юридических лиц, ознакомиться с отзывами клиентов во всех открытых источниках и запросить подтверждающие документы по ранее проведенным контрактам. Добросовестная компания всегда предоставляет детальный и прозрачный расчет всех издержек, который в обязательном порядке включается в текст договора, отметила она.

Главными гарантиями законного и выгодного ввоза автомобиля профессор назвала сотрудничество с аккредитованным таможенным представителем, применение аккредитивной формы расчетов при совершении покупки и получение на руки всех оригиналов сопроводительных бумаг до перечисления полной суммы.

Ранее владельцы кроссоверов популярного в России китайского бренда пожаловались на неожиданные проблемы с машинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле огорчились из-за действия США

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok