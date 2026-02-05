Welt: Кризис в сфере ЖКХ приближает Киев к мирному соглашению

Удары России привели к кризису в сфере жилищно-коммунальных услуг на Украине, из-за которого Киев становится все ближе к заключению мирного соглашения. На это указал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Тысячи холодных квартир, где не работают радиаторы, где почти нет электричества, где постоянно возникают проблемы с водоснабжением», — констатировал журналист. Он пояснил, что такое положение вещей вызвало мрачные настроения у украинцев, в том числе у президента страны Владимира Зеленского, приближая его к миру.

Ранее министр Украины по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что децентрализация энергетики — это единственный выход Украины из сложившейся в связи с обстрелами ситуации.