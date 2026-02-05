Обнародовано заявление об участии Леонтьева в обмане Долиной

ФСИН: Леонтьев участвовал в афере с Долиной после освобождения из колонии

Во ФСИН России обнародовали заявление об участии мошенника Дмитрия Леонтьева в обмане певицы Ларисы Долиной. В ведомстве заявили РИА Новости, что мужчина участвовал в афере, жертвой которой стала артистка, уже после освобождения из колонии в Марий Эл, где он отбывал наказание за другое преступление.

В период совершения инкриминируемого Леонтьеву преступления он не находился в местах лишения свободы, уточнили во ФСИН, тем самым опровергая появившиеся публикации о том, что он обманывал Долину, находясь в спецучреждении.

28 ноября 2025 года суд вынес приговор четырем мошенникам, которые обманули Долину. По версии следствия, Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков.

Все они получили от четырех до семи лет колонии. Им также назначили штраф в размере от 900 тысяч до миллиона рублей.