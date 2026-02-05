Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 5 февраля 2026Силовые структуры

Обнародовано заявление об участии Леонтьева в обмане Долиной

ФСИН: Леонтьев участвовал в афере с Долиной после освобождения из колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во ФСИН России обнародовали заявление об участии мошенника Дмитрия Леонтьева в обмане певицы Ларисы Долиной. В ведомстве заявили РИА Новости, что мужчина участвовал в афере, жертвой которой стала артистка, уже после освобождения из колонии в Марий Эл, где он отбывал наказание за другое преступление.

В период совершения инкриминируемого Леонтьеву преступления он не находился в местах лишения свободы, уточнили во ФСИН, тем самым опровергая появившиеся публикации о том, что он обманывал Долину, находясь в спецучреждении.

28 ноября 2025 года суд вынес приговор четырем мошенникам, которые обманули Долину. По версии следствия, Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков.

Все они получили от четырех до семи лет колонии. Им также назначили штраф в размере от 900 тысяч до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Постсоветская страна с российской военной базой получила доступ к Starlink

    Трамп высказался о конфликте на Украине после переговоров Абу-Даби

    Лавров жестко высказался о планах НАТО начать войну с Россией за 72 часа

    Зарубежная авиакомпания воспротивилась одному предмету одежды на пассажирах

    В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Лавров ответил на обвинения Киева словами «наша совесть чиста»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok