Силовые структуры
12:21, 5 февраля 2026Силовые структуры

Опекунша издевалась над десятью детьми-инвалидами в Подмосковье

В Подмосковье опекунша истязала десять детей-инвалидов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Павловском Посаде Московской области жительница истязала и избивала десять детей-инвалидов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, женщина стала опекуном десяти детей-сирот с ограниченными возможностями. Их она избивала, запирала на цокольном этаже в холоде без постельного белья и одежды, морила голодом, оставляла без ежедневных гигиенических процедур и запрещала ходить в туалет.

Помимо этого, опекунше вменяют кражу 186 тысяч рублей у одного из подопечных.

Уголовное дело в отношение женщины поступило в суд.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области суд вынес приговор отцу и сыну за диверсии.

