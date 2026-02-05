Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:17, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Отец элегантно проучил директора школы за наплевательское отношение к буллингу его сына

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: maroke / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Human-Lab-921 пожаловался на руководство канадской школы, в которой его сын стал жертвой буллинга со стороны детей мигрантов. По словам мужчины, мальчика всегда учили разрешать спорные ситуации дипломатическими методами.

«В школе есть группа детей, которые вели себя по-хамски по отношению к моему ребенку и его друзьям. Мой сын с ранних лет занимается хоккеем и единоборствами, но все равно поступил правильно и рассказал об этом учительнице, следившей за порядком во время перемены. Она объяснила ему, что эти дети недавно приехали в Канаду и еще не знают, как вписаться в местное общество. Тогда он отправился к директору, но там ему сказали примерно то же самое», — написал автор.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Хочу, чтобы дети строили свой мир и правили в нем» Кто в России создает уникальные игрушки, с которыми хотят играть даже взрослые?
«Хочу, чтобы дети строили свой мир и правили в нем»Кто в России создает уникальные игрушки, с которыми хотят играть даже взрослые?
27 октября 2025
«Это как чума» Странный мем, захвативший интернет, приводит детей в восторг и сводит с ума взрослых. За что его ненавидят?
«Это как чума»Странный мем, захвативший интернет, приводит детей в восторг и сводит с ума взрослых. За что его ненавидят?
18 декабря 2025

Наконец, ребенок спросил совета у родителей. Тогда отец сам поговорил с директором. Тот объяснил, что провел беседу с задирами, но не стал вызывать их родителей. Тогда автор решил одолеть руководителя школы, намекнув сыну на то, что он и сам может сурово расправиться с обидчиками.

«Я повернулся к своему ребенку и объяснил, что в Канаде детей младше 12 лет нельзя привлечь к уголовной ответственности. Более того, их даже нельзя арестовать. В худшем случае, если что-то случится, ему грозят общественные работы. Директор и учитель пришли в ярость и стали кричать, что я не должен рассказывать это сыну. Я спросил их, не лгу ли я? Они оба замолчали», — поделился автор.

Вскоре родителей всех хулиганов вызвали на беседу, им велели лучше контролировать своих детей. Кроме того, все перемены в ближайший месяц провинившиеся дети будут обязаны проводить в местной библиотеке.

Ранее школьник преподал жестокий урок издевавшемуся над ним учителю физкультуры. Он рассказал, что у него врожденный порок сердца, из-за чего ему всегда было трудно участвовать в таких спортивных играх, как футбол и баскетбол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уже огромная уступка». Зеленский высказался о завершении конфликта и «ужасной потере» Украины

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Повышение цен на такси в непогоду предложили ограничить

    Перечислены скрытые возможности iPhone

    Британская актриса скончалась в возрасте 104 лет

    Тюремщица решила завести ребенка от заключенного и занималась с ним сексом каждый день

    Отец элегантно проучил директора школы за наплевательское отношение к буллингу его сына

    Известная певица прикрыла тело фейковыми долларами

    В Европе посмеялись над санкциями ЕС против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok