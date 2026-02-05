Отец элегантно проучил директора школы за наплевательское отношение к буллингу его сына

Пользователь Reddit с ником Human-Lab-921 пожаловался на руководство канадской школы, в которой его сын стал жертвой буллинга со стороны детей мигрантов. По словам мужчины, мальчика всегда учили разрешать спорные ситуации дипломатическими методами.

«В школе есть группа детей, которые вели себя по-хамски по отношению к моему ребенку и его друзьям. Мой сын с ранних лет занимается хоккеем и единоборствами, но все равно поступил правильно и рассказал об этом учительнице, следившей за порядком во время перемены. Она объяснила ему, что эти дети недавно приехали в Канаду и еще не знают, как вписаться в местное общество. Тогда он отправился к директору, но там ему сказали примерно то же самое», — написал автор.

Наконец, ребенок спросил совета у родителей. Тогда отец сам поговорил с директором. Тот объяснил, что провел беседу с задирами, но не стал вызывать их родителей. Тогда автор решил одолеть руководителя школы, намекнув сыну на то, что он и сам может сурово расправиться с обидчиками.

«Я повернулся к своему ребенку и объяснил, что в Канаде детей младше 12 лет нельзя привлечь к уголовной ответственности. Более того, их даже нельзя арестовать. В худшем случае, если что-то случится, ему грозят общественные работы. Директор и учитель пришли в ярость и стали кричать, что я не должен рассказывать это сыну. Я спросил их, не лгу ли я? Они оба замолчали», — поделился автор.

Вскоре родителей всех хулиганов вызвали на беседу, им велели лучше контролировать своих детей. Кроме того, все перемены в ближайший месяц провинившиеся дети будут обязаны проводить в местной библиотеке.

