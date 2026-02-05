Реклама

11:41, 5 февраля 2026Авто

Покинувший Россию автогигант пожаловался на обрушение прибыли

Reuters: Прибыль Volvo Cars упала почти на 70 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Claudia Greco / Reuters

В IV квартале 2025 года прибыль Volvo Cars упала на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Reuters.

Причинами такой динамики стали пошлины, введенные властями США, а также слабый спрос. Еще одним фактором генеральный директор автогиганта Хакан Самуэльссон назвал укрепление шведской кроны. Кроме того, он пожаловался на отмену субсидий на электромобили в США, которая также негативно сказалась на продажах.

В настоящее время Volvo Cars пообещала вернуться к ежегодному росту объемов продаж в 2026 году и заверила, что реализует план по выходу из кризиса. Одним из его пунктов является сокращение расходов.

В ноябре 2025 года Volvo Cars сумела реализовать 60 тысяч 244 автомобиля, или на десять процентов меньше, чем в последний осенний месяц позапрошлого года. С начала года продажи автогиганта рухнули на восемь процентов.

