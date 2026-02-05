Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:14, 6 февраля 2026МирЭксклюзив

Политологи оценили прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Политолог Асафов: Говорить об успехе переговоров по Украине пока рано
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Говорить об успешности переговорного процесса по Украине преждевременно и стоит дождаться официальных данных, считает политолог Александр Асафов. «Лентой.ру»

«Любой прогноз сейчас будет несостоятельным, поскольку по таким косвенным данным можно сделать любой прогноз, любое предположение», — сказал Асафов.

Он призвал дождаться времени, когда, кроме утечек, будут официальные данные от переговорных групп.

Политолог-американист Малек Дудаков, со своей стороны, отметил, что переговорному процессу мешает то, что Украина все еще не готова выводить свои войска с территории Донбасса.

«Пока этого не происходит, говорить о заключении какого-то мирного соглашения точно не стоит», — считает политолог.

Он также отметил, что вторая встреча в Абу-Даби, судя по всему, прошла более успешно, чем первый раунд. По его мнению, для президента США Дональда Трампа важно подписание соглашения до лета этого года. При этом на текущий момент преждевременно говорить о каких-то дедлайнах.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и США в ходе переговоров в Абу-Даби 5 февраля договорились об обмене 314 пленных. Он добавил, что это первый подобный обмен за пять месяцев. Уиткофф отметил, что такой результат стал возможным благодаря подробным и продуктивным переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Популярный кроссовер Geely получит новый двигатель в России

    Россияне оценили защищенность своих банковских сбережений

    В НАТО присвоили себе Балтийское море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok