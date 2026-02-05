Политологи оценили прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Политолог Асафов: Говорить об успехе переговоров по Украине пока рано

Говорить об успешности переговорного процесса по Украине преждевременно и стоит дождаться официальных данных, считает политолог Александр Асафов. «Лентой.ру»

«Любой прогноз сейчас будет несостоятельным, поскольку по таким косвенным данным можно сделать любой прогноз, любое предположение», — сказал Асафов.

Он призвал дождаться времени, когда, кроме утечек, будут официальные данные от переговорных групп.

Политолог-американист Малек Дудаков, со своей стороны, отметил, что переговорному процессу мешает то, что Украина все еще не готова выводить свои войска с территории Донбасса.

«Пока этого не происходит, говорить о заключении какого-то мирного соглашения точно не стоит», — считает политолог.

Он также отметил, что вторая встреча в Абу-Даби, судя по всему, прошла более успешно, чем первый раунд. По его мнению, для президента США Дональда Трампа важно подписание соглашения до лета этого года. При этом на текущий момент преждевременно говорить о каких-то дедлайнах.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что Россия, Украина и США в ходе переговоров в Абу-Даби 5 февраля договорились об обмене 314 пленных. Он добавил, что это первый подобный обмен за пять месяцев. Уиткофф отметил, что такой результат стал возможным благодаря подробным и продуктивным переговорам.