Появились подробности переговоров Панарина с «Лос-Анджелесом»

Sportsnet: Панарин хотел подписать с «Лос-Анджелесом» контракт на $ 45 млн

Появились подробности переговоров российского нападающего Артемия Панарина с «Лос-Анджелес Кингз». Их приводит Sportsnet.

Отмечается, что изначально Панарин хотел получить от новой команды 45 миллионов долларов по контракту, продолжительность которого могла составить пять лет. Но «Кингз» не согласились на такие условия и заключили с хоккеистом двухлетнее соглашение на сумму 22 миллиона долларов. Сторона игрока пошла на уступки, поскольку Артемий хотел выступать только за «Лос-Анджелес».

5 февраля 34-летний хоккеист был обменян в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Бывший клуб Панарина получил за него условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри.

Панарин выступал за «рейнджеров» с 2019 года, за это время он провел в их составе 528 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 642 (217+425) очка.