Известная российская телеведущая рассказала о своем «позоре на всю страну»

Бондарчук рассказала, что из-за проблем со зрением еле прочитала текст в эфире

Известная российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук рассказала о постыдном случае, который произошел с ней в эфире из-за проблем со зрением. Подробностями она поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Бондарчук, однажды ее пригласили прочитать отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир» в эфире телеканала «Культура». «Я не обратила внимания, что мое зрение сильно подсело к этому моменту. (...) Я захожу в эту студию, там освещение очень точечное, передо мной, значит, полная темнота и эта книга. Я смотрю в книгу — вижу фигу», — вспомнила она и добавила, что в итоге еле прочитала отрывок и в некоторых местах даже домысливала текст.

Ведущая заявила, что это был «позор на всю страну». «Это правда жуткая история. (...) Это прямо вот позор, с которым я живу по сей день», — призналась Бондарчук. При этом она уточнила, что не столкнулась с критикой от зрителей после эфира.

Ранее Бондарчук оценила американский город Сан-Франциско, который она несколько раз посещала. Телеведущая назвала его бомжатником.