Силовые структуры
08:25, 5 февраля 2026Силовые структуры

Расчленивший многодетную россиянку мужчина раскрыл причины преступления

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Pixabay

Расчленивший многодетную жительницу Дагестана мужчина заявил, что пошел на преступление из-за ее холодности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

На допросе он заявил, что пошел на преступление в приступе ревности, который вызвало «холодное поведение» сожительницы и одна из брошенных ею фраз. Мужчина был уверен, что ему изменяют.

Расправа произошла 14 декабря 2025 года в доме потерпевшей в селе Красный Восход, где она жила с детьми, в том числе с семимесячным общим с обвиняемым ребенком. Между парой произошла ссора, во время которой и случилось преступление. Далее злоумышленник вывез женщину в Тарумовский район и закопал на окраине села.

Спустя полтора месяца подозреваемый сам пришел в правоохранительные органы. Его арестовали.

