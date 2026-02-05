Реклама

Раскрыта личность решившего вывезти редкий метеорит из России предпринимателя

Бизнесмен из Петербурга Воронецкий решил вывезти в Великобританию метеорит
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото : ФТС России

Раскрыта личность бизнесмена, который пытался вывезти из России в Великобританию редкий метеорит Алетай. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурантом оказался бизнесмен из Санкт-Петербурга Алексей Воронецкий. Он задекларировал метеорит массой более 2,5 тонны как скульптуру для ландшафтного дизайна. Метеорит перевозили в Северную столицу на фуре из Белоруссии.

По результатам проведенной экспертизы стоимость метеорита составила примерно 323 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили метеорит внутри морского контейнера в порту Санкт-Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей») УК РФ.

