Раскрыто решение суда о напавшем на российскую гимназию девятикласснике

В Уфе напавшего на гимназию №16 школьник отправили под домашний арест

В Уфе суд определился с мерой пресечения для девятиклассника, устроившего нападение на гимназию №16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, подросток отправлен под домашний арест на один месяц и 28 дней — до 3 апреля.

Вооруженное нападение 15-летнего ученика девятого класса на гимназию №16 в Уфе произошло 3 февраля. Напавшим оказался ученик девятого класса. Он выстрелил в учителя истории.

Юноша вел свой канал в Telegram, где жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Также юноша заявил, что разочаровался в жизни и ему ничего не остается, кроме как сделать что-то плохое.