Раскрыты планы Трампа по Китаю и ДСНВ

Сотрудник ИМЭМО РАН Климов: Трамп задумался о подключении Китая к ДСНВ

В США обсуждают возможность вовлечения Китая в формат Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако окончательная позиция Дональда Трампа по этому вопросу пока не сформирована. Планы американского лидера в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

По его словам, Москва сейчас говорит не о полноценной пролонгации ДСНВ, а о совместном заявлении о соблюдении предельных уровней стратегических вооружений. При этом американская сторона воздерживается от публичных заявлений. Эксперт считает, что пауза может быть связана с желанием Вашингтона увязать дальнейшие договоренности с участием Китая.

Климов отметил, что идея «подключения» Пекина может рассматриваться как инструмент давления на Москву, чтобы та повлияла на позицию китайской стороны. При этом он не исключил, что Трамп все же отреагирует на инициативу и в ближайшей перспективе стороны могут зафиксировать односторонние предельные потолки сроком примерно на год.

5 февраля срок действия договора о Сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном ДСНВ официально истек. Таким образом, впервые за более чем 50 лет Россия и США оказались без действующих юридически обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы. При этом именно они располагают большей частью мировых запасов ядерного оружия, что делает вопрос новых договоренностей особенно важным для глобальной безопасности.