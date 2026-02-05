Реклама

Силовые структуры
Следствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:13, 5 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности вечера похитителя мальчика в Петербурге после преступления

78.ru: После убийства 9-летнего мальчика Жилкин сходил в спортзал и в ресторан
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

После расправы над 9-летним мальчиком в Санкт-Петербурге обвиняемый Петр Жилкин сходил в спортзал и в ресторан со своей девушкой. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении переписку фигуранта с возлюбленной.

По данным канала, после ресторана мужчина закупил продукты в гипермаркете, возле которого ранее и похитил мальчика. 31 января Жилкин перестал выходить на связь. Близким он сообщил, что находится «в федералке» (видимо, имелся в виду федеральный розыск).

Судя по переписке с возлюбленной, Жилкин рассказал ей, что подвозил попрошайку, который впоследствии пропал. При обсуждении последующей встречи с девушкой фигурант ответил «лет через 15».

По словам девушки, она видела его после произошедшего. «Ну, может быть, более расстроенный какой-то был, прибитый чуть-чуть, если сильно прям придираться, копаться. Не сильно заметила, что с ним», — сказала она. Женщина ответила, что Жилкин всегда так выглядел после работы.

Ранее сообщалось, что похитителя 9-летнего мальчика заподозрили еще в одной расправе — в 2024 году в реке были найдены останки жителя поселка Яльгелево. К его телу была прикреплена гиря. Соседи не исключают, что к гибели мужчины может быть причастен Жилкин.

О пропаже 9-летнего петербуржца стало известно 30 января. Перед исчезновением он сел в машину Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе он сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления.

