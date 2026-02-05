Резкое падение цен на серебро объяснили

Аналитик IG Сикамор: Серебро дешевеет на фоне улучшения геополитической ситуации

Биржевые цены на серебро продолжают падать несколько дней подряд на фоне постепенного улучшения геополитической ситуации в мире и укрепления доллара. Об этом заявил аналитик брокерской компании IG Тони Сикамор, его слова приводит Reuters.

За сутки стоимость тройской унции серебра на американской бирже Comex сократилась почти на 15 долларов. Тренд продолжился в четверг, 5 февраля. В ходе торгов котировки драгметалла потеряли еще порядка 7,7 процента и опустились примерно до 78 долларов.

Обвал котировок после затяжного роста Сикамор связал с возобновлением переговоров США и Ирана, столкнувшегося в начале года с массовыми протестами из-за усиления экономического кризиса. Сигналом постепенного улучшения геополитической ситуации в мире также стало снижение торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. На этом фоне участники фондового рынка сочли целесообразным начать активно продавать золото и серебро, резюмировал эксперт.

Эти драгметаллы являются высоковолатильными активами. Их котировки остро реагируют на любые внешние факторы, поясняют аналитики. С учетом этого золото, как и серебро, подвержено регулярному ценовому ралли — после затяжного роста стоимости обычно следует коррекция, которая влечет за собой не менее стремительное падение. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер призывал россиян учитывать это обстоятельство при инвестициях в драгметаллы. Наиболее оптимальной стратегией, пояснил он, стало бы дождаться стабилизации цен на глобальном рынке.