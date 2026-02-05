Мировые цены на серебро снова рухнули

Стоимость серебра рухнула с 92 до 73 долларов менее чем за сутки

Мировые цены на серебро пережили новый обвал, рухнув менее чем за сутки с 92 до 73 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К пяти вечера накануне, 4 февраля, стоимость драгоценного металла росла примерно на 10,5 процента, до 92,02 доллара за унцию, после чего стала падать, составив к моменту написания материала 77,57 доллара, со снижением на 8,09 процента, достигавшим и 11 процентов.

Подъему выше 90 долларов предшествовало резкое снижение цены серебра со 120 до почти 70 долларов за унцию, что связывали с реакцией рынков на представленную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру на пост главы ФРС, а также желанием инвесторов зафиксировать прибыль после стремительного январского роста драгметаллов.

Так или иначе, в условиях «беспорядочных распродаж», осуществляемых на «сверхчувствительных» и «руководствующемся внезапными эмоциями, вызванными заголовками новостей» рынках, резкая волатильность золота, серебра и других активов стала нормой по крайней мере в краткосрочной перспективе, констатировали ранее эксперты