Наука и техника
02:42, 5 февраля 2026Наука и техника

Россиянам назвали возраст начала старения мозга

Онищенко: Мозг начинает стареть примерно с 36 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Процесс старения мозга у среднестатистического человека начинается примерно в 36-39 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть», — отметил эксперт.

Онищенко также подчеркнул, что старение мозга у каждого человека проходит индивидуально. На это, в частности, оказывает влияние и генетическая предрасположенность.

Ранее Онищенко рассказал, что съеденные во время масленичной недели блины не так сильно прибавляют вес, как это делает алкоголь.

