Россиянам назвали возраст начала старения мозга

Онищенко: Мозг начинает стареть примерно с 36 лет

Процесс старения мозга у среднестатистического человека начинается примерно в 36-39 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть», — отметил эксперт.

Онищенко также подчеркнул, что старение мозга у каждого человека проходит индивидуально. На это, в частности, оказывает влияние и генетическая предрасположенность.

