Силовые структуры
16:28, 5 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин получил срок из-за найденного в бензобаке его машины

В Калининграде мужчина получил 13 лет за 40 кг гашиша в бензобаке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Калининграде 37-летний житель Подмосковья получил 13 лет лишения свободы из-за более чем 40 килограммов наркотиков, спрятанных в бензобаке автомобиля, которые он пытался провезти на территорию Калининградской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным правоохранителей, в июле 2025 года россиянин перевез через границу более 40 килограммов гашиша в бензобаке для того, чтобы продать.

Как установил суд, у фигуранта были соучастники за пределами России.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в больнице на востоке Москвы задержали курьера-иностранца, который пытался пронести наркотики.

