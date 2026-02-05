Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 5 февраля 2026Россия

Российский губернатор предупредил о последствиях после нападений школьниц

Котюков пообещал принять кадровые решения после нападений красноярских школьниц
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пообещал принять до конца недели кадровые решения после нападений подростков в школах региона. Предупреждение о последствиях он разместил в мессенджере Max.

Российский глава провел заседание оперативного штаба из-за инцидентов в учебных заведениях.

Котюков подчеркнул, что в школах Красноярского края будут проводить профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска.

Он отметил, что до конца недели примут кадровые решения в учебных заведениях, где произошли инциденты. Также Росгвардия проведет проверку охраны и даст оценку работе их сотрудников, заверил Котюков.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице.

Еще два дня назад 14-летняя учащаяся в Кодинске напала с ножом на сверстницу.

С обеими нападавшими начали работать правоохранители.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит так, будто мы готовимся к атаке». В США объяснили нежелание продлить ДСНВ с Россией

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории РПЛ

    Мужчины перепутали поминки со шведским столом ресторана и наелись бесплатно

    35-летних предупредили о климаксе

    Первые матчи на Олимпиаде пришлось остановить из-за проблем со светом

    Артемий Лебедев обвинил Украину в «сельском сознании»

    В России отреагировали на заявление Зеленского о возможных уступках Киева ради мира

    iPhone защитил журналистку от ФБР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok