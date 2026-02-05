Российский губернатор предупредил о последствиях после нападений школьниц

Котюков пообещал принять кадровые решения после нападений красноярских школьниц

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пообещал принять до конца недели кадровые решения после нападений подростков в школах региона. Предупреждение о последствиях он разместил в мессенджере Max.

Российский глава провел заседание оперативного штаба из-за инцидентов в учебных заведениях.

Котюков подчеркнул, что в школах Красноярского края будут проводить профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска.

Он отметил, что до конца недели примут кадровые решения в учебных заведениях, где произошли инциденты. Также Росгвардия проведет проверку охраны и даст оценку работе их сотрудников, заверил Котюков.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице.

Еще два дня назад 14-летняя учащаяся в Кодинске напала с ножом на сверстницу.

С обеими нападавшими начали работать правоохранители.