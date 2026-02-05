Реклама

Россия
13:24, 5 февраля 2026Россия

Российскому школьнику с ожогом спины пришлось идти домой после нападения одноклассницы

В Красноярске юноше после нападения одноклассницы пришлось с ожогом идти домой
Майя Назарова

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

В Красноярске школьнику с ожогом спины пришлось идти домой после нападения одноклассницы из-за отсутствия помощи со стороны учителей. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

Мать юноши пояснила, что тот сидел на первой парте, когда в класс ворвалась девушка-подросток. Она швырнула в сторону одноклассника бутылку с керосином.

У школьника сразу же загорелась спина. Его товарищ пытался сбить пламя учебником, но ничего не получалось. Как утверждает россиянка, в это время учительница убежала и оставила детей.

Не дождавшись помощи, подросток с раной спустился в гардероб, взял верхнюю одежду и отправился пешком домой. Его мать уверена, что ожоги могли быть меньше, если бы с него сразу сняли рубашку. Сейчас пострадавший в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Подросток поведал, что сидел за одной партой с поджигательницей и незадолго до нападения видел, как она выбирает на маркетплейсах ножи и топоры.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей оказались в больнице.

О своих мотивах школьница на допросе говорить отказалась, сославшись на право по 51-й статье Конституции.

Еще раньше 14-летняя учащаяся в Кодинске напала с ножом на сверстницу.

