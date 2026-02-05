Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 5 февраля 2026Россия

Озвучены детали боев в районе последнего рубежа ВСУ в Донбассе

ВС РФ ударили по позициям в районе последнего рубежа ВСУ в Донбассе
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России ударили по позициям в районе Краматорска — последнего рубежа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Детали боев в этом районе озвучили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, удар по украинским позициям наносили бойцы группировки войск «Юг». Под ударом оказались объекты механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также позиции одной бригады теробороны. Российские войска атаковали позиции близ населенных пунктов.

  • Резниковка
  • Константиновка
  • Кривая Лука
  • Красноторка
  • Краматорск
  • Приволье
  • Петровское

В районе боевых действий ВСУ потеряли не менее 125 человек и четыре боевые бронированные машины. Также ВС России уничтожили 10 машин и четыре артиллерийских орудия.

Военный эксперт Олег Глазунов рассказывал, что Краматорск является административным центром подконтрольной Украине части Донбасса и за годы военных действий был превращен в мощный укрепрайон. По его словам, за этим рубежом для российских войск откроется дорога на Днепр и Киев.

Также в ходе ежедневного брифинга Минобороны сообщило об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня «Бук».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok