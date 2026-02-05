ВС РФ ударили по позициям в районе последнего рубежа ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России ударили по позициям в районе Краматорска — последнего рубежа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Детали боев в этом районе озвучили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, удар по украинским позициям наносили бойцы группировки войск «Юг». Под ударом оказались объекты механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также позиции одной бригады теробороны. Российские войска атаковали позиции близ населенных пунктов.

Резниковка

Константиновка

Кривая Лука

Красноторка

Краматорск

Приволье

Петровское

В районе боевых действий ВСУ потеряли не менее 125 человек и четыре боевые бронированные машины. Также ВС России уничтожили 10 машин и четыре артиллерийских орудия.

Военный эксперт Олег Глазунов рассказывал, что Краматорск является административным центром подконтрольной Украине части Донбасса и за годы военных действий был превращен в мощный укрепрайон. По его словам, за этим рубежом для российских войск откроется дорога на Днепр и Киев.

Также в ходе ежедневного брифинга Минобороны сообщило об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня «Бук».