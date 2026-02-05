Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

Российский баскетболист Кирилл Елатонцев, который сбежал из клуба «Локомотив-Кубань» в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) в США, рассказал о проблемах в краснодарской команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, спортивный директор «Локомотива» Виктор Мелешенко пытался вручить ему повестку в военкомат. «Не особо понимая, что происходит, и зная, что у меня есть отсрочка, я отказался принимать повестку. Мелешенко позвал пару свидетелей и оформил мой отказ», — заявил Елатонцев.

Баскетболист добавил, что в отношении него хотели возбудить уголовное дело. «После дачи показаний следователю в Санкт-Петербурге дело возбуждать не стали. С этим вопросом мне помогли мои юристы», -— рассказал игрок.

Елатонцев выступает за клуб «Оклахома Сунерз» в NCAA c декабря прошлого года. «Локомотив-Кубань» обвинил россиянина в самовольном уходе из команды и обратился по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и NCAA.