Шансы на заключение нового ДСНВ с США оценили

Политолог Дудаков: Маловероятно, что США продлят ДСНВ

На текущий момент США вряд ли продлят действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считает политолог-американст Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На текущий момент Россия не получила никакой обратной связи от американской стороны, хоть и нынешний президент Дональд Трамп пару раз утверждал публично, что он не против перезаключения ДСНВ и считает это хорошей идеей, но на официальном уровне от Госдепартамента, Пентагона и других официальных структур мы ничего не получаем», — сказал Дудаков.

По его мнению, сценарий продления договора на сегодняшний день выглядит маловероятным. При этом он не исключил, что после прекращения действия возможны сигналы от США о том, что они не возражают продолжать соблюдать соглашение какой-то период, пока идут переговоры о заключении новой сделки.

«Это максимально идеальный и позитивный сценарий, который можно представить в данной ситуации, честно говоря, даже он выглядит не самым вероятным на текущий момент», — отметил политолог.

Однако продление договора важно не только с точки зрения мировой безопасности и стабильности, но и напрямую укладывается в национальные интересы США, считает политолог. Так как США, по его мнению, отстают в гонке вооружений.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что США до сих пор не ответили на предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США