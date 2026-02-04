Реклама

22:24, 4 февраля 2026

Шведские полицейские захотели ходить на гей-парады в форме и в рабочее время

Полицейские в Швеции требуют разрешить им ходить на гей-парады в рабочее время
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Шведские полицейские требуют, чтобы им разрешили посещать гей-парады (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в форме и в рабочее время. Об этом сообщает Sputnik.

В профсоюзе полиции объяснили это требование тем, что многие геи испытывают дискомфорт при виде полицейских. «Присутствие человека в форме в их рядах означает защиту демократических ценностей и безопасность», — добавили там.

Ранее сотрудникам полиции в стране запретили публиковать в социальных сетях фото и видео в форме, а также надевать ее на акции ЛГБТ.

В марте 2025 года парламент Венгрии большинством принял законопроект о запрете ЛГБТ-парадов.

