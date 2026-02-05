Срочная проблема девушки опозорила ее перед толпой незнакомцев

Пользовательница Reddit с ником Tifu6 пожаловалась на то, как оконфузилась перед толпой незнакомцев во время туристического похода со своим молодым человеком. Во время восхождения на небольшую гору ей сильно захотелось в туалет.

«Я не хотела писать перед парнем, поэтому попросила его пройти немного назад по тропе, чтобы он сказал мне, если кто-нибудь будет подниматься. Как только он скрылся из виду, я присела на корточки и повернулась лицом к той части тропы, которая вела вверх. Я спустила всю одежду с нижней части тела и, широко раздвинув ноги, начала мочиться. Спустя секунду сверху вниз по тропинке начала спускаться не просто группа незнакомцев, а, что еще хуже, семья. Они видели все, у них буквально были места в первом ряду», — написала автор.

Девушка запаниковала и, пытаясь сохранить хоть какую-то видимость приличия, резко развернулась и продолжила мочеиспускание. Незнакомцы теперь могли наблюдать ее с обратной стороны. «Так что я случайно показала и свою вагину, и свою задницу, потому что я идиотка. Все это время я извинялась и мечтала исчезнуть, пока они проходили мимо, тоже извиняясь», — добавила девушка.

В итоге до конца похода она чувствовала себя крайне неловко и немало позавидовала своему бойфренду, который спокойно и без свидетелей отошел в кусты на вершине холма.

