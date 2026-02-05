Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Срочная проблема девушки опозорила ее перед толпой незнакомцев

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ocskay Mark / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Tifu6 пожаловалась на то, как оконфузилась перед толпой незнакомцев во время туристического похода со своим молодым человеком. Во время восхождения на небольшую гору ей сильно захотелось в туалет.

«Я не хотела писать перед парнем, поэтому попросила его пройти немного назад по тропе, чтобы он сказал мне, если кто-нибудь будет подниматься. Как только он скрылся из виду, я присела на корточки и повернулась лицом к той части тропы, которая вела вверх. Я спустила всю одежду с нижней части тела и, широко раздвинув ноги, начала мочиться. Спустя секунду сверху вниз по тропинке начала спускаться не просто группа незнакомцев, а, что еще хуже, семья. Они видели все, у них буквально были места в первом ряду», — написала автор.

Девушка запаниковала и, пытаясь сохранить хоть какую-то видимость приличия, резко развернулась и продолжила мочеиспускание. Незнакомцы теперь могли наблюдать ее с обратной стороны. «Так что я случайно показала и свою вагину, и свою задницу, потому что я идиотка. Все это время я извинялась и мечтала исчезнуть, пока они проходили мимо, тоже извиняясь», — добавила девушка.

В итоге до конца похода она чувствовала себя крайне неловко и немало позавидовала своему бойфренду, который спокойно и без свидетелей отошел в кусты на вершине холма.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как сильно захотела в туалет, гуляя по Парижу со своими друзьями. По словам девушки, она оконфузилась из-за конструкции уборной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Раскрыта возможная цель попыток Макрона наладить отношения с Россией

    Срочная проблема девушки опозорила ее перед толпой незнакомцев

    Юриста-извращенца поймали во время тайной съемки посетительниц женского туалета

    Россиян предупредили об опасности употребления блинов

    В США увидели «совсем другой» российский Су-57 для Индии

    Автовладельцам назвали правила ухода за аккумулятором в мороз

    Трамп рассказал о симпатии к Биллу Клинтону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok