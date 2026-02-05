Стала известна личность лишенного права выступать ветерана СВО из Чувашии

Ветерана СВО, которому не давали выступить в Чувашии, зовут Владимир Мамхегов

Мужчину в форме, которого хотели с помощью полиции вывести с собрания в Чувашии и запретить ему выступать, зовут Владимир Мамхегов. Его личность раскрыл «Царьград».

Инцидент произошел во время публичных слушаний о присоединении Яльчикской больницы к Батыревской. Свое мнение захотел высказать участник СВО, но глава Яльчикского округа был против того, чтобы военнослужащий говорил со сцены. Из-за этого был вызван полицейский конвой, который пытался увести военнослужащего.

«Я должен говорить под конвоем? Я это заслужил от вас?» — спросил ветеран.

Отмечается при этом, что высказаться мужчине все же позволили. В своей речи он обратился к Минздраву и поинтересовался, почему задуманные решения не согласовываются с народом.

Ранее публиковалось видео инцидента. «СВО еще не закончилась, а ветеранов уже задвигают за портьеры, — мешаются со своим мнением (...) Я так понимаю, на данный момент, глава уже может собирать личные вещи в картонную коробку», — написал российский военкор Дмитрий Стешин.