Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 5 февраля 2026Мир

Стало известно о попытках ЕС войти в консультации по Украине в Абу-Даби

Европа пыталась присоединиться к переговорам по Украине в ОАЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Европейские страны предприняли несколько попыток присоединиться к консультациям по Украине, проходящим в Абу-Даби, но их представители не присутствуют за столом переговоров. Об этом сообщил ТАСС западный источник.

«Европа пытается присоединиться к переговорам, ряд попыток», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, удалось ли им это, он ответил: «Сегодня Европы за столом нет».

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

По итогам второго раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби ожидается коммюнике от принимающей стороны, а не общее совместное заявление сторон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Мужчина расправился с бывшей возлюбленной при помощи GPS-трекера в мягкой игрушке

    Раскрыта тактика ВСУ по запуску беспилотников по регионам России

    Мужчина домогался спящей 17-летней попутчицы на борту самолета

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok