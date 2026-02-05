Стало известно о попытках ЕС войти в консультации по Украине в Абу-Даби

Европейские страны предприняли несколько попыток присоединиться к консультациям по Украине, проходящим в Абу-Даби, но их представители не присутствуют за столом переговоров. Об этом сообщил ТАСС западный источник.

«Европа пытается присоединиться к переговорам, ряд попыток», — сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос, удалось ли им это, он ответил: «Сегодня Европы за столом нет».

5 февраля в Абу-Даби начался второй день переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Стороны обсудят экономические и территориальные вопросы, а также механизм прекращения огня.

По итогам второго раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби ожидается коммюнике от принимающей стороны, а не общее совместное заявление сторон.