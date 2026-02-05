Реклама

16:43, 5 февраля 2026Силовые структуры

Ставившая ребенка на гречку россиянка попала под следствие

В Свердловской области арестовали женщину, издевавшуюся над ребенком
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Esin Deniz / Shutterstock / Fotodom

В Свердловской области арестовали женщину, издевавшуюся над своим 7-летним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Ей предъявлено обвинение по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемая в период с июня 2025 года по январь 2026-го регулярно избивала ребенка, ставила коленями на гречку, привязывала за ногу к кровати, избивала ремнем и проводом от зарядки для телефона, а также надолго оставляла раздетым на балконе в холодное время года.

Кушвинский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что отцу-одиночке из российского города грозит до 10 лет за издевательства над детьми.

