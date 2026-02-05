Ставившая ребенка на гречку россиянка попала под следствие

В Свердловской области арестовали женщину, издевавшуюся над ребенком

В Свердловской области арестовали женщину, издевавшуюся над своим 7-летним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Ей предъявлено обвинение по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемая в период с июня 2025 года по январь 2026-го регулярно избивала ребенка, ставила коленями на гречку, привязывала за ногу к кровати, избивала ремнем и проводом от зарядки для телефона, а также надолго оставляла раздетым на балконе в холодное время года.

Кушвинский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

