Трамп выступил с угрозой одному государству

Трамп: США сделают очень плохие вещи, если Иран возобновит ядерную программу

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с угрозой государству: теперь внимание лидера привлек Иран. В интервью NBC News он пообещал, что Вашингтон примет меры, если Тегеран решит возобновить свою ядерную программу.

Американский лидер не стал уточнять, о чем именно идет речь, однако сказал, что США при таком сценарии «сделают очень плохие вещи». Он также напомнил, что Соединенные Штаты однажды уже уничтожили ядерную программу Ирана, и подчеркнул, что если бы они это не сделали, то «на Ближнем Востоке не было бы мира».

В январе Трамп угрожал Кубе — тогда он заявил, что Соединенные Штаты уже никак не могут усилить давление на остров, и им остается только прийти туда и начать взрывать.