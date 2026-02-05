Реклама

08:15, 5 февраля 2026

Известный врач заявил о проблеме с психическим здоровьем украинцев

Врач Евгений Комаровский заявил об ухудшении психического здоровья украинцев
Евгений Комаровский

Евгений Комаровский . Кадр: Доктор Комаровский / YouTube

Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил о резком ухудшении состояния здоровья населения страны. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По его оценке, на Украине массово наблюдаются проблемы с психическим здоровьем. По мнению врача, они затрагивают практически всех жителей, при этом негативные тенденции продолжают усиливаться.

«У нас уже наблюдается серьезный рост проблем с сердцем, сосудами: гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты», — подчеркнул специалист. Он указал, что на фоне психологического истощения растет количество онкологических заболеваний.

Ранее Комаровский призвал наказывать за дискриминацию русскоязычных.

