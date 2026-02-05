Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 5 февраля 2026Бывший СССР

В Ереване заявили об оставшихся без ответа вопросах по ОДКБ

Симонян: По ОДКБ остаются вопросы, на которые Ереван не получил ответ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба СФ РФ / ТАСС

У Еревана остаются вопросы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которые не получены ответы. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«У нас есть вопросы, на которые мы так и не получили ответов. Они озвучивались очень много раз», — подчеркнул Симонян.

О каких вопросах идет речь, представитель Еревана не уточнил.

1 октября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ. Ранее он отмечал, что выход республики из ОДКБ наиболее вероятен, чем разморозка членства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok