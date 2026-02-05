В Ереване заявили об оставшихся без ответа вопросах по ОДКБ

У Еревана остаются вопросы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на которые не получены ответы. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«У нас есть вопросы, на которые мы так и не получили ответов. Они озвучивались очень много раз», — подчеркнул Симонян.

О каких вопросах идет речь, представитель Еревана не уточнил.

1 октября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ. Ранее он отмечал, что выход республики из ОДКБ наиболее вероятен, чем разморозка членства.