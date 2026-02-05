В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

Депутат Колесник назвал истечение срока ДСНВ очередным витком эскалации

Истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США — очередной виток эскалации, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценил угрозу от окончания срока действия ДСНВ.

«Тут хоть какое-то было слабое понимание, что ядерная война и гонка вооружений не начнутся. Потому что гонка вооружений всегда приводит к эскалации, а у нас ее и так предостаточно. [Президент США Дональд] Трамп сказал, что он придумает какой-то еще новый договор, но это пока только слова», — прокомментировал Колесник.

По словам депутата, истечение срока действия ДСНВ не означает, что сейчас начнется ядерная война. Он добавил, что документ бы не помешал желающим ее начать.

«Но он создавал какое-то спокойствие. Ну а сейчас все в подвешенном состоянии», — отметил Колесник.

США знали, что наш вооруженный потенциал вместе с Китаем больше, чем у них. Сейчас, я думаю, они нас хотят догнать по ядерному паритету. А там уже, может быть, и постараются что-то подписать. Поэтому здесь, так сказать, волноваться не стоит. Тем не менее все-таки это очередной виток эскалации Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то что администрация главы Белого дома Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

22 сентября 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Ответа американской стороны не последовало.