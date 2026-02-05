В России предложили проверить премьера Польши на родство с Эпштейном

Дмитриев предложили проверить премьера Польши Туска на родство с Эпштейном

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х предложил проверить премьер-министра Польши Дональда Туска на родство со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Таким образом чиновник ответил на призыв главы польского правительства расследовать возможные связи Эпштейна с Россией.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — написал Дмитриев.

Впервые о возможной связи скандального финансиста с Россией сообщило британское издание Daily Mail. По мнению газеты, Эпштейн мог быть связан с КГБ и руководить операцией «медовая ловушка», в результате которой многие «гости» острова финансиста были скомпрометированы.

Впоследствии Туск также заявил, что к скандалу с файлами Эпштейна могут быть причастны российские спецслужбы. Политик призывал расследовать этот аспект ради безопасности польского государства.

