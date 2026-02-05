Реклама

В России предложили создать отечественный аналог Roblox

Фото: Pixabay

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил создать в России отечественный аналог игровой платформы Roblox, передает РИА Новости.

По его словам, российским компаниям это было бы интересно, поскольку игра может охватить многомиллионную аудиторию и потенциально принести миллиарды прибыли.

Однако игра должна соответствовать «нравственным ценностям российского общества», добавил Машаров. На первом этапе для этого можно было бы привлечь разработчиков в рамках государственно-частного партнерства.

«И что очень важно и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов, игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы — океана, флоры и фауны, освоения космоса», — добавил член ОП.

О блокировке Roblox стало известно 3 декабря. Как заявили в Роскомнадзоре, среди прочего на площадке размещались призывы к совершению противоправных действий и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России).

