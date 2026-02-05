Реклама

В России предупредили о риске начала ядерной гонки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Реализация Вашингтоном системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» может привести к ядерной гонке и гонке обычных вооружений. Об этом заявил «Известиям» постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Одним из последствий реализации проекта "Золотой купол" может стать гонка ядерных и обычных вооружений, дальнейший рост конфликтного потенциала», — отметил он.

20 мая прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Он подчеркнул, что это исторический проект, который закончит начатую 40-м президентом Рональдом Рейганом программу «Звездных войн», так как новая технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».

