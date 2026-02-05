Реклама

Россия
14:17, 5 февраля 2026Россия

В России прокомментировали прекращение действия договора о ядерном сдерживании

Сенатор Джабаров: США хочет нарастить свой ядерный потенциал
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

США хотят нарастить свой ядерный потенциал, поэтому они не пошли на продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит RT.

«Американцы хотят нарастить свой ядерный потенциал, поскольку они нам в этом проигрывают. Наши возможности намного, особенно в плане доставки, выше, чем у них. Поэтому американцы не пошли на продление этого договора», — пояснил он.

По словам сенатора, Москва не теряет бдительности, но и крайних шагов совершать также не будет. Также Джабаров выразил надежду на то, что здравый смысл подтолкнет ядерные державы к диалогу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

