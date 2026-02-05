В России высказались о договоренности с США восстановить диалог на военном уровне

Карасин: Диалог РФ и США на военном уровне приведет к позитивным сдвигам

Договоренность России и США восстановить диалог на высоком уровне между военными ведомствами приведет к определенным позитивным сдвигам, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Не будем забегать вперед. Это всегда очень недальновидная штука — бежать впереди паровоза. Но то, что диалог этот будет возобновлен и приведет к определенным сдвигам позитивным, в этом сомнений нет. Это надо приветствовать», — заявил Карасин.

Более того, по словам сенатора, важно, что договоренность была достигнута в ходе разговоров на весьма актуальные и острые темы украинского кризиса.

«Значит, люди сумели посмотреть немножко шире и прийти к выводу, что надо говорить двум великим державам насчет того, как налаживать взаимодействие и взаимное понимание в военной сфере», — заключил он.

Ранее Европейское командование Вооруженных сил США (USEUCOM) сообщило, что Соединенные Штаты и Российская Федерация договорились возобновить диалог на высоком уровне между своими военными ведомствами. В USEUCOM пояснили, что восстановление канала прямой коммуникации «военные — военным» стало возможным благодаря прогрессу на переговорах по Украине в Абу-Даби.

