Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 5 февраля 2026Россия

В Россию возвращены трое удерживаемых на Украине граждан

Хинштейн: Трое жителей Курской области возвращены с Украины в Россию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

В Россию возвращены трое удерживаемых на Украине граждан. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Возвращенных на Родину россиян встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По поручению Хинштейна на место выехали врачи и транспорт.

Вероятно, «наши жители», как назвал их губернатор, — это жители Курской области. Ранее сообщалось, что нескольких курян удерживали на Украине в качестве заложников.

5 февраля Минобороны сообщило о масштабном обмене пленными. С территории Украины были возвращены 157 российских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    «РУС-ПЭ» сможет выполнять задачи днем и ночью

    Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok