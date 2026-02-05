В Россию возвращены трое удерживаемых на Украине граждан

Хинштейн: Трое жителей Курской области возвращены с Украины в Россию

В Россию возвращены трое удерживаемых на Украине граждан. Об этом сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Возвращенных на Родину россиян встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По поручению Хинштейна на место выехали врачи и транспорт.

Вероятно, «наши жители», как назвал их губернатор, — это жители Курской области. Ранее сообщалось, что нескольких курян удерживали на Украине в качестве заложников.

5 февраля Минобороны сообщило о масштабном обмене пленными. С территории Украины были возвращены 157 российских военнослужащих.