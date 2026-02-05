Реклама

Россия
11:27, 5 февраля 2026Россия

В Совфеде посмеялись над словами Зеленского о потере Украиной независимости

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможной потере Украиной независимости вызывают смех. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, чьи слова приводит РИА Новости.

«Более чем смешное предположение Зеленского», – сообщил он.

Чиновник усомнился, что на данный момент Украина обладает независимостью. Он отметил, что Зеленскому стоит бояться не потери независимости государства, а полного прекращения государственности Украины из-за его политики.

Он подчеркнул, что Киев зависит от финансирования Запада, поскольку утвердил государственный бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в два триллиона гривен, что приблизительно равно 47,5 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что в рядах Вооруженных силах Украины не верят в завершение конфликта в ближайшие два года.

