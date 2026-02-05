Реклама

10:30, 5 февраля 2026

В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

УП: В ВСУ не надеются завершить конфликт в ближайшие два года
Алевтина Запольская
Фото: Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не надеются завершить конфликт в ближайшие два года. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

«Никто из наших собеседников не полагается на переговоры с Россией при посредничестве США и не рассчитывает на завершение или приостановление войны в этом или следующем году», — сказано в публикации.

Источник издания высказался, что ВСУ стоит отойти на 1,5-3 километра от переднего края обороны. Он также призвал адекватно оценивать способности сил беспилотных систем.

4 февраля прошли переговоры России, Украины и США в Абу-Даби, они продолжатся 5 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшую встречу продуктивной и содержательной.

